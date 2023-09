Le suisse Met Group arrive sur le marché de la fourniture

Source : NASA/Unsplash

Le fournisseur d’électricité et de gaz Met Group, basé en Suisse, lance son activité en France. Il se positionne sur le segment des TPE et PME, particulièrement touchées par la hausse du coût de l’énergie en 2022. Même si les prix sont redescendus depuis, Met Group estime que leur volatilité est loin d’être révolue. “L’Europe est très dépendante des importations de gaz et le restera dans le proche avenir”, affirme Klaus Reinisch, directeur des ventes pour l’Europe. Met France, sa filiale française, veut séduire des clients ...