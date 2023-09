Programmation énergie-climat : la CRE met l’accent sur la maîtrise des coûts

@ EDF Renouvelables

Le calendrier de la Loi de programmation énergie climat (LPEC), qui aurait dû être adoptée avant l’été, est de plus en plus flou. Mais cela n’empêche pas les propositions et conseils de se multiplier. Après les groupes de travail multi-secteurs animés par des parlementaires et élus locaux, c’est au tour de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de formuler les siens, consultables en détail ci-dessous et commentés lors d’une conférence de presse aujourd’hui. On en retiendra deux particulièrement.

L’essor souhaité de l’électricité décarbonée doit se faire à prix maîtrisé et, pour ce faire, la CRE ...