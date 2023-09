Biométhane : Waga Energy convainc aux Etats-Unis

@Waga Energy

Scotché au même niveau que lors de l’introduction en Bourse il y a deux ans, le cours de l’action ne reflète pas vraiment le parcours commercial du récupérateur de gaz de décharge Waga Energy. A l‘occasion de ses résultats semestriels, il estime avoir atteint un niveau de chiffre d’affaires annuel récurrent de plus de 80 M€, contre 46 M€ réalisé en 2022. Cette vigueur s’illustre entre autres par des signatures de contrats en Amérique du Nord. Exploitant de 17 centrales en France, au Canada et en Espagne, l’entreprise iséroise vient d’obtenir quatre affaires aux Etats-Unis et ...