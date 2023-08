@ DHP Technology

La toiture photovoltaïque pliable du fabricant suisse DHP Technology a valu au consortium ABCD Horizon de remporter un appel d’offres pour solariser 45 aires d’autoroutes en Suisse romande et dans les cantons du Valais et de Berne. La puissance cumulée devrait tourner autour de 35 MWc.

Mis en service depuis 2018, les modules légers, exempts de verre, sont pliés et dépliés sur une structure porteuse à base de câbles et selon un mécanisme breveté. « Il est possible d’espacer largement ...