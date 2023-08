Entre planification écologique et réforme du marché de l’électricité européen, la rentrée s’annonce très chargée pour le monde de l’énergie et cruciale pour son avenir. L’instrument législatif clé, la loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC), doit être présenté cet automne. Sept groupes de travail ont été mis en place pour le préparer.

Les orientations sur lesquelles planchent les pouvoirs publics sont déjà connues, mais doivent se concrétiser dans un texte officiel. Pour rappel, la LPEC est prévue par la loi Energie et Climat de 2019. Elle fixe les grands objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), qui doivent être mises à jour au plus tard un an après son adoption.

Exercice inédit mais fondamental, la LPEC devait ...