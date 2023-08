Les stratégies EnR de l’oil & gas européen étrillées par Greenpeace

Basée sur les rapports financiers de 12 grands acteurs européens du gaz et du pétrole, dont les majors que sont BP, Equinor, Eni, Repsol, Shell et TotalEnergies, une étude commandée par Greenpeace et publiée hier estime que les promesses de transition énergétique faites par ces industriels sont contredites par la réalité. Selon les calculs de l’auteur, Steffen Bukold, fondateur d’EnergyComment, ces entreprises n’ont produit en 2022 que 0,3 % d’énergie renouvelable, en l’occurrence de l’électricité solaire et éolienne.

Pour TotalEnergies, par exemple, l’étude calcule que 33,2 TWh d’électricité ont été générés l’année dernière, dont les deux tiers en provenance de centrales à gaz et et le solde depuis des sites EnR. En convertissant ...