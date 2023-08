Le dernier AO petite hydroélectricité a attiré d’anciens lauréats [CRE]

(c) Envinergy

La dernière session de l’appel d’offres petite hydroélectricité a récolté dix offres dont cinq provenant d’ancien projets lauréats, détaille la Commission de régulations de l’énergie (CRE) dans sa délibération sur la procédure, consultable en bas de page. Non seulement ils ont pu demander un prix plus élevé, mais ils peuvent aussi bénéficier d’une évolution dans le calcul du prix de marché de référence pour les contrats de complément de rémunération. Il sera maintenant défini mensuellement et non plus annuellement.

Le prochain cahier des charges en discussion

Sur les dix offres présentées, huit ...