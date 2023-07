Les développeurs EnR doivent faire évoluer leurs modèles d’affaires

@Manon Gallois GreenUnivers juillet 2023

Pour les développeurs-producteurs indépendants d’énergies renouvelables, « la clé est l’innovation dans les modèles d’affaires », estime Nicolas Rochon. Pour éviter d’être coincés entre la hausse des taux d’intérêt et la volatilité de prix de l’énergie, les acteurs des EnR ne peuvent que prendre plus de risques et s’adapter aux logiques de marché. « L’investissement basé surtout sur la dette senior, c’est terminé », illustre l’investisseur.

Le fondateur de RGreen Invest participait hier à la table ronde de clôture de la conférence sur le financement des EnR organisé par GreenUnivers à Paris, en compagnie de Louis Blanchard, Jean-Yves Grandidier et Nicolas Jeuffrain, respectivement présidents de Qair, Valorem et Tenergie. Tous se sont accordés sur un même constat : la production d’électricité renouvelable n’a plus d’autre choix que de s’adapter aux besoins des consommateurs et ...