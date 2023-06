Tarifs solaires pré-2011 : fin de partie

Hôtel de Roquelaure © Pline, Wikimedia Commons

“Le gouvernement prend acte de cette décision du Conseil d’Etat et décide de ne pas poursuivre la révision de ces contrats photovoltaïques.” Dans un communiqué publié aujourd’hui sur le site du ministère de la Transition énergétique, l’exécutif met comme prévu un terme à la renégociation à la baisse des contrats d’achat conclus entre 2006 et 2010 entre l’État et les propriétaires de centrales solaires de plus de 250 kW. Le contentieux à rebondissements, pendant deux ans et demi, est donc officiellement clos. Un arbitrage était attendu depuis le 27 janvier, lorsque ...