Les scénarios d’Engie plaident pour une décarbonation diversifiée

Engie a présenté aujourd’hui ses scénarios de décarbonation à moyen et long terme de l’énergie en Europe et en France. Un exercice prospectif mené au moment où les pouvoirs publics français préparent la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). L’énergéticien, par la voix de Catherine MacGregor, directrice générale, s’est employé à souligner à quel point “tous les leviers d’actions doivent être actionnés pour réduire de 4% par an nos émissions de CO2”. En assurant qu’une alliance entre électrons et molécules gazières bas carbone est possible et même indispensable.

Ce mix énergétique diversifié protégerait des aléas, par exemple de défis non surmontés dans l’électricité nucléaire ou d’une rénovation énergétique de bâtiments trop lente. En 2018, alors que la précédente PPE avait déjà pris tournure, Engie était monté au créneau tard, ...