Film PV : Armor Group se recentre sur l’amont

@Armor Group

« Nous sommes arrivés à la conclusion que les conditions économiques n’étaient pas réunies pour continuer à concevoir et développer des solutions solaires », annonce Hubert de Boisredon dans un communiqué. Le PDG d’Armor Group a décidé d’abandonner la transformation de ses bobines de films organiques photovoltaïques (OPV) semi-finis en modules et arrête aussi la conception des systèmes électriques et la connectique associés.

Ce qui a pour conséquence la fermeture de son activité en Allemagne Asca Gmbh, issue de l’acquisition en 2019 de l’allemand Opvius, designer et intégrateur ...