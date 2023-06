Biométhane : Ilek adopte le tarif variable indexé de la CRE

Les tarifs réglementés de vente de gaz aux particuliers s’éteignent le 30 juin et le bouclier tarifaire va faire de même, les prix du gaz sur les marchés ayant fortement baissé : actuellement, comptez un peu plus de 30€/MWh sur la zone de marché TRF pour un achat en juillet. « Les clients vont pouvoir bénéficier de la baisse cet été. Il reste à savoir ce qu’il en sera cet hiver, si les prix remontent et si aucun bouclier n’est remis en place », indique Rémy Companyo, cofondateur d’Ilek. Ce fournisseur approvisionné à 100% en biométhane va adopter la référence tarifaire de ...