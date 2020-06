Ilek renforce son approvisionnement en biométhane

Deux nouveaux producteurs rejoignent la chaîne d’approvisionnement en biométhane d’Ilek, ce qui porte leur effectif total à cinq. L’offre biogaz a été lancée en décembre 2018 par ce fournisseur alternatif 100% vert, émancipé d’Arenh et centré sur le marché résidentiel. Il opère ici en association avec l’acheteur de gaz Save. La filiale du groupe Idex joue le rôle de l’acheteur obligé, avec compensation ensuite par la Caisse des dépôts de la différence par rapport au prix de marché du gaz naturel.

Quel est l’intérêt pour les agriculteurs de fournir leur production à ce tandem encore nouveau, plutôt que de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat avec Engie ? « Il y a un possible intérêt financier mais aussi et peut-être surtout, les agriculteurs apprécient de ...

mieux faire connaître leur production de biogaz, de contribuer à contrer l’agribashing », indique Julien Chardon, cofondateur d’Ilek en 2016 . Le fournisseur toulousain met les agriculteurs en avant sur son site, organise des campagnes commerciales locales, propose parfois des tarifs préférentiels aux habitants, sachant que son offre biogaz est proche des tarifs réglementés du gaz fossile, grâce notamment à l’exonération encore maintenue de la TICGN*.

15 producteurs fin 2020

Et pourquoi faire appel à Idex pour co-signer les contrats d’achat ? La sécurité financière pour les producteurs et pour les financeurs. Ils acceptent ainsi plus facilement de s’accorder pour 10 à 15 ans avec la start-up Ilek. Laquelle a manifestement mis à profit le confinement pour préparer de nouveaux accords. Elle compte fidéliser d’ici la fin de l’année 15 producteurs de biogaz au total. La période n’a pas non plus été trop douloureuse à l’autre bout de la chaîne, pour les affaires nouvelles dans le gaz et l’électricité, même si un ralentissement a été observé en mars. « Les déménagements ont bel et bien repris cette semaine, se réjouit Julien Chardon. Après le 11 mai, la limite des 100 km avait continué à freiner les mouvements. » En conséquence, ce spécialiste des circuits courts énergétiques continue à viser les 100 000 compteurs d’ici la fin de l’année, dans les deux énergies ; il en affiche 15 000 au gaz, sur 75 000 en tout.

*Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel