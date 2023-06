Baromètre crowdfunding : 324 M€ pour la transition énergétique en 2022

[Exclusif Baromètre 2022] GreenUnivers publie aujourd’hui la septième édition du Baromètre du financement participatif (ou crowdfunding) de la transition énergétique, réalisé en partenariat avec l’association professionnelle Financement Participatif France (FPF)*.

Malgré la hausse des taux d’intérêt, le financement participatif croît considérablement en 2022, avec pas moins de 324 M€ collectés au total, soit un bond de 75% par rapport à 2021.

Les projets d’énergies renouvelables constituent la grande majorité des financements, néanmoins la transition énergétique au sens large (recyclage des batteries, mobilité, stockage…) de même que les investissements corporate ont de plus en plus la cote. La professionnalisation des plateformes de financement se traduit par une augmentation des montants collectés, davantage d’intermédiation, et une internationalisation avec la mise en place d’un agrément européen.

Un outil de financement à part entière

Le financement participatif ...