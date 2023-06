Aérien : l’Elysée veut produire plus de SAF, faute de mieux

Le président de la République va annoncer des aides en faveur de la décarbonation de l’aérien. Ces prochains jours, Emmanuel Macron mettra l’accent sur ce secteur en trois temps. D’abord, en recevant ce 15 juin toute la filière, depuis les industriels de la construction d’avions jusqu’aux compagnies aériennes et aéroports, comme Air France et le groupe ADP, en passant par les producteurs de carburants durables d’aviation, comme TotalEnergies et Avril. Ensuite, en se rendant demain 16 juin dans l’usine de moteurs de Safran Aircraft Engines de Villaroche (Seine-et-Marne), puis le 19 juin au salon de l’aéronautique de Paris Le Bourget.

Toutes les pistes technologiques

Le plan “décarbonation de l’aérien” que prépare l’exécutif comprendra ...