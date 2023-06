(Crédit : GRTgaz / Azmoun Hamid)

TotalEnergies s’est accordé avec Tree Energy Solutions (TES), entreprise basée en Belgique, pour le développement d’une usine de production de gaz de synthèse aux Etats-Unis. Le projet sera détenu à part égales par les deux entreprises et cherche à industrialiser la réaction chimique de la méthanation, celle dite de Sabatier, capable de produire du méthane et de l’eau à partir d’hydrogène renouvelable et de CO2.

La clé de l’IRA

TotalEnergies apportera ...