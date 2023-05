Le développeur et producteur Tenergie et la Banque des Territoires étendent leur partenariat, engagé à travers le véhicule d’investissement Terres d’Energie, qui dispose aujourd’hui de 1350 centrales de production d’énergies renouvelables. Ils annoncent la création d’une société commune baptisée cette fois-ci Terres d’Energie Développement, détenue à 51% par Tenergie et 49% par la Banque des Territoires. Même si elle répondra aux sollicitations des ...