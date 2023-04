Autoconsommation : les batteries deviennent opportunes, selon Hestiom

Spécialisé dans les radiateurs électriques accumulateurs de chaleur, le fabricant alsacien Hestiom, nouveau nom du groupe Aterno créé en 1993, continue à se diversifier dans l’autoconsommation photovoltaïque. Il a lancé son offre sur le marché grand public en 2016 en profitant entre autres de sa base de 350 000 clients et annonce 4 000 installations depuis. L’industriel basé à Entzheim s’oriente sur celui des entreprises et complète son offre par une batterie.

Le contexte est porteur, estime Thierry Fallard, président : « les consommateurs pressentent que le prix du kWh continuera à augmenter et, plus globalement, souhaitent devenir ‘propriétaires de leur énergie‘». Les puissances demandées, longtemps concentrées sur 3kW, ont tendance à augmenter vers 4,5 kW et 6 kW, observe le chef d’entreprise. Le retour sur investissement est annoncé entre 5 et 6 années, porté à ...