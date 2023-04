Agrivoltaïsme : les textes d’application à l’ébauche

Hôtel de Roquelaure © Pline, Wikimedia Commons

Une première version des textes d’application pour l’agrivoltaïsme tel que le définit la loi sur l’accélération des énergies renouvelables devrait être proposée mi-mai, pour une publication d’ici l‘été, prévoient les pouvoirs publics. La DGEC*, la DHUP** et un représentant du ministère de l’Agriculture ont consulté ce matin à cette fin les syndicats représentant les professionnels des énergies renouvelables, parmi lesquels Enerplan, France Agrivoltaïsme, la Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA), la Plateforme verte et le Syndicat des énergies renouvelables (Ser). L’enjeu consiste pour l’essentiel à préciser les services rendus par les projets agrivoltaïques, la notion de production agricole « significative », le revenu et les modalités de contrôle et de suivi des centrales et des parcelles. Le gouvernement doit aussi réglementer les installations solaires sur les terrains ...