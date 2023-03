La Silicon Valley Bank fait trembler la tech et ses financeurs

« Les Américains peuvent avoir confiance », a voulu rassurer aujourd’hui le Président Joe Biden pendant que son administration tentait d’écarter le risque d’une contagion de la quasi-faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), financeur leader des start-up aux Etats-Unis, et notamment de nombreuses greentech. La Réserve fédérale, le secrétariat au Trésor et l’autorité de régulation bancaire FDIC ont promis hier que les dépôts des clients seraient couverts et donc remboursables à partir d’aujourd’hui. Une sécurité apportée aussi à la Signature Bank, un autre prêteur en difficulté. La filiale britannique de SVB a pour sa part été reprise pour 1 £ par HSBC.

Banque spécialisée basée en Californie, classée récemment 20e meilleure banque ...