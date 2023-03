Flexibilité : Voltalis réussit un financement proche de 100 M€

L’effacement diffus de consommation électrique ne fait plus peur aux financeurs. Même s’il est encore quasi seul en France dans ce secteur avec Engie, Voltalis vient de boucler un emprunt de 91 M€ auprès d’un groupement bancaire composé de la Banque Postale AM (LPB AM), Edmond de Rothschild AM et CIC Private Debt. Les nouveaux moyens doivent contribuer à équiper 400 000 logements du boîtier connecté de Voltalis et rendre accessible le pilotage aux heures de pointe de 1 GW d’appareils de chauffage électrique, climatisation, ballons d’eau chaude et bornes de recharge de véhicules.

L’entreprise investie par Meridiam en est à 350 MW à l’heure actuelle et elle est en pleine ascension. « Nous connectons plusieurs centaines de radiateurs par jour et avons passé le million. Le rythme d’installation a été multiplié par 6 depuis le début de la crise énergétique », indiquait le mois dernier Mathieu Bineau, directeur général de Voltalis. Quelque 200 000 logements sont ...