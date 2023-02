Le logement entre dans le dur des économies d’énergie

Inscrire la baisse des consommations dans la durée : tel est l’objectif affiché par le gouvernement pour la deuxième phase de son plan sobriété. Le logement n’échappe pas aux réflexions. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, ont réuni le 22 février les professionnels du secteur. Au programme : faire un point d’étape sur les mesures annoncées à l’automne et évoquer « les moyens de les pérenniser et d’aller plus loin encore ». Le chantier s’annonce long et délicat.

Massifier dans l’existant

Comme le rappelle le gouvernement, les mesures prévues dans la première phase portaient en particulier sur : 1) de nouvelles obligations sur le calorifugeage des réseaux et le pilotage du chauffage et de la climatisation ; 2) des changements de comportement (température de chauffage, période de chauffe, décalage de l’utilisation des appareils…).

Où en est-on ? La mise en ...