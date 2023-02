Premières ébauches du nouveau plan de sobriété énergétique

Hôtel de Roquelaure © Pline, Wikimedia Commons

Bientôt la saison 2 du plan gouvernemental de sobriété. La saison 1 lancée en urgence en début d’automne a fonctionné mieux que prévu, au prix d’une possible destruction demande non quantifiée pour le moment. Entre août 2022 et fin janvier, la consommation d’électricité et de gaz a baissé de 11,4% pour s’établir à 404 TWh, a indiqué mardi la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), à l’occasion d’une réunion avec les professionnels de certificats d’économies d’énergie. L’administration y a fait remarquer que les gestionnaires de réseaux de distribution électriques et gaziers avaient observé une baisse chez les consommateurs résidentiels et tertiaires, ce qui laisse penser que la réduction d’activité chez les énergo-intensifs n’est pas seule à l’origine du résultat.

Efforts attendus dans les transports

Les cabinets ministériels relancent en ce moment même les neufs groupes de travail sectoriels amorcés en juillet dernier, pour fournir dans un mois exactement ...