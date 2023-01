Ener-Pacte lève 2,6 M€ et vise les nouvelles centrales solaires

Source : Ener-Pacte

Spécialiste du maintien de la performance des centrales photovoltaïques en service, Ener-Pacte a bouclé une levée de fonds de 2,6 M€. Comme pour la précédente, qui avait permis en 2020 de récolter 3 M€, les fonds proviennent d’une partie des investisseurs historiques mais aussi du financement participatif. Le « start-up studio » Greenpact, l’agrégateur BCM Energie et des business angels ont apporté 1 M€, tandis qu’une récolte de 1,6 M€ a été menée sur la plateforme Lita.co en France et en Belgique. La société d’investissement lyonnaise JBC2 n’a pas pu participer à ce tour de table, mais « reste l’actionnaire le plus important, avec environ un quart du capital », détaille Rémi Berthon, co-fondateur d’Ener-Pacte.

Nouvelle offre

L’entreprise accompagne actuellement près de ...