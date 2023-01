Pourquoi Apex préfère un PPA local à la vente sur le marché

@Apex Energies

Apex Energies vend pendant un an au Grand Châtellerault (Vienne) et par l’intermédiaire du responsable d’équilibre Selfee l’électricité de quatre récentes toitures solaires sur hangars agricoles, de 300 kW chacune. Obtenues par appel d’offres, juste avant que revienne le guichet ouvert pour les centrales de moins de 500 kW, vite construites, elles sont situées dans un rayon de 200 km autour de l’agglomération et agrégées dans le périmètre d’équilibre géré par Selfee.

180€/MWh

Le prix fixe contractualisé ? 180€/MWh, soit deux fois ...