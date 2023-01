(c) Unsplash

Le pire devrait être passé pour les réseaux électrique et gazier de la France, selon RTE et GRTgaz. Même si l’hiver n’est certes pas terminé et qu’une éventuelle vague de froid pourrait encore impacter la fourniture d’énergie. Mais pour le moment, les perspectives rassurantes conduisent à une baisse des prix sur les marchés.

Moins de risque pour l’électricité

Pour l’électricité, RTE confirme la diminution du niveau de risque ...