Vinci s’est vu attribué un important contrat dans l’éolien en Mer du Nord. Plus exactement, Cobra IS, que le français a racheté en 2021 à l’espagnol ACS, a remporté via sa filiale Dragados Offshore un appel d’offres en consortium avec Siemens Energy. Ce contrat porte sur la fourniture à l’allemand Amprion Offshore de deux plateformes de conversion en mer de l’électricité produite par les éoliennes en mer.

Le contrat est ...