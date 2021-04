Vinci rachète la branche énergie d’ACS pour 5 Mds€

Vinci a signé un accord avec le groupe espagnol ACS prévoyant l’acquisition de toutes ses activités « énergie ». Une opération d’envergure puisque l’ensemble pèse plus de 6 Mds€ de chiffre d’affaires et représente l’intégration d’environ 45 000 collaborateurs. Le groupe français indique vouloir créer un acteur mondial de l’ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l’énergie en général et des énergies renouvelables en particulier.

Entrée dans l’éolien offshore

Après les pétroliers, la filière des énergies renouvelables voit donc arriver de nouveaux acteurs de poids, ceux du BTP. En vérité, ils étaient déjà présents dans le secteur, notamment dans le cadre des travaux de génie civil afférents à la construction des centrales EnR, mais ces derniers montrent une volonté affichée de ...