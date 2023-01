Eolien en mer : TotalEnergies sécurise une concession au Royaume-Uni

(c) – Unsplash

Le Royaume-Uni et TotalEnergies font un pas de plus dans l’éolien en mer. Le Domaine Royal (Crown Estate) a signé les baux pour les concessions maritimes des six projets lauréats de la quatrième session d’enchères lancée par le gouvernement (round 4). Les développeurs sélectionnés, dont le groupe français, pourront maintenant demander les autorisations de construire et de raccordement au réseau. Ils en auront besoin pour participer à une deuxième session d’enchères entre les six lauréats, censée attribuer des contrats pour des compléments de rémunération (contracts for difference – CfD).

D’autres possibilités

Cette étape n’est cependant pas obligatoire et ouvre donc la voie ...