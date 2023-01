Engie recrute un nouveau dirigeant des services énergétiques

Frank Lacroix, @LinkedIn

Du mouvement au comité exécutif d’Engie que va rejoindre en février Frank Lacroix en tant que directeur général adjoint en charge de la global business unit Energy Solutions, l’une des quatre directions opérationnelles d’Engie depuis la réorganisation il y a deux ans. Elle regroupe les économies d’énergie, la gestion des réseaux locaux et la production d’énergie sur site.

Frank Lacroix vient du groupe de restauration collective Elior, où il dirigeait depuis deux ans la branche de facility management Elior Services. Il a auparavant travaillé à la SNCF et notamment conduit l’activité TER après avoir passé 27 ans chez Dalkia (EDF) et dirigé cette entreprise jusqu’en 2014. Entre 2011 et 2014, il était aussi en charge de l’énergie chez Veolia, avant la reprise de Dalkia France par EDF. C’est un spécialiste des services et notamment des services énergétiques, explique un porte-parole d’Engie. Frank Lacroix est ingénieur de formation, diplômé de l’École Centrale de Marseille.

Frank Lacroix va succéder à Cécile Prévieu, nommée à la tête d'un autre métier d'Engie, la global business unit Infrastructures. Un secteur qu'elle connait bien puisqu'elle a dirigé Storengy entre 2015 et 2021. Elle-même remplace Edouard Sauvage, nommé directeur général adjoint chargé de missions auprès de Catherine MacGregor, directrice générale. Edouard Sauvage avait été promu à la tête des infrastructures et stockage de gaz d'Engie lors de la réorganisation en février 2021 après avoir dirigé GRDF pendant 5 ans.