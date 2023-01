Deux groupes de travail pour l’industrie des EnR et du nucléaire

Source : Twitter

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et le ministre délégué en charge de l’Industrie, Roland Lescure, ont lancé vendredi deux nouveaux groupes de travail, dédiés aux filières industrielles des énergies renouvelables et du nucléaire. Suite aux annonces sur la volonté de réindustrialiser l’Hexagone avec des technologies propres et à la présentation des projets de loi sur l’accélération des EnR et du nucléaire, le gouvernement cherche à échanger avec les parties prenantes pour identifier les actions à entreprendre.

Le plan pour la géothermie en février

Le groupe de travail sur les EnR – qui avancera ...