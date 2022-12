Recharge : Electra attend un retour sur investissement de 5 à 8 ans

Le spécialiste du stationnement automobile Indigo et Electra ont inauguré une première station de recharge ultra-rapide porte d’Italie, dans Paris intra-muros. Elle est dotée de quatre points de recharge d’une puissance de 150 kW; chaque borne permettra une recharge complète d’un véhicule entre 20 et 30 minutes.

Pour un prix fixe actuel de 0,44 €/kWh TTC, l’utilisateur de la station peut réserver sa borne de recharge à distance via l’application Electra et obtenir une ristourne de 3€ soit l’équivalent de 45 minutes de stationnement sur son emplacement de parking. Ce service s’adresse aux particuliers ainsi qu’aux professionnels tels que les loueurs, les taxis et autres VTC.

30 à 50% moins cher

Cependant, face à la flambée des prix de l’énergie, Electra augmentera ses prix ...