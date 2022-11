Flexibilité : le retour des groupes électrogènes

La mesure, prévue par la loi sur le pouvoir d’achat du 16 août dernier* et envisagée depuis le printemps, est passée relativement inaperçue. En cas de tension sur le réseau électrique et notamment si les alertes Ecowatt de RTE virent au rouge, les groupes électrogènes de secours de plus de 1 MW pourront être utilisés pour fournir de l’électricité et offrir ainsi un surcroît de flexibilité.

Deux nouveaux décret et arrêté en application de la loi leur imposent de s’inscrire sur le mécanisme d’ajustement à cet effet. Ils pourront même être réquisitionnés. « Les exploitants des ...