RTE mobilise son « équipe de France » EcoWatt

Donner l’exemple pour mieux passer la saison froide. Quelque 90 grandes entreprises ont accepté de signer la charte EcoWatt de RTE, promettant de réduire leur consommation d’électricité cet hiver et de la décaler si besoin, en incitant leurs propres clients à le faire. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité a réuni ce matin leurs dirigeants respectifs à son siège de La Défense pour mettre en évidence ces engagements, en présence de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des finances, et de nombreux médias. Une manière d’inciter ces entreprises leaders à « rendre compte des engagements pris », espère Xavier Piechaczyk, ...