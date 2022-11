Engie Solutions tire parti de la crise énergétique

Déjà en bonne posture au début de l’été, la filiale de l’énergéticien dédiée à la décarbonation et à l’efficacité énergétique voit la demande augmenter sur ses quatre secteurs d’activité : les collectivités locales, l’industrie, le tertiaire et la mobilité. Suite à la montée des prix de l’énergie, même des solutions difficiles à placer redeviennent intéressantes. A titre d’exemple, l’offre de gestion intelligente de l’énergie Vertuoz Control : « par le passé on n’arrivait pas à la rentabiliser à court terme, aujourd’hui le retour sur investissement est entre 3 et 4 ans », souligne le directeur général délégué Damien Térouanne. Sur les trois prochaines années, Engie Solutions prévoit ...