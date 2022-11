Comment WPD va utiliser ses nouveaux moyens financiers

Disposant d’une nouvelle profondeur financière consécutive à la vente cette année de ses activités dans l’éolien en mer, WPD compte conserver deux fois plus de parcs que par le passé. En France, il exploite 500 MW éoliens à terre, dont il détient 200 MW. A l’occasion de ses 20 ans de présence sur le marché hexagonal, la filiale de ce groupe allemand basé à Brême se projette dans les années qui viennent, visant si possible entre 60 et 80 MW installés en moyenne à chaque millésime ; 7 nouveaux chantiers ...