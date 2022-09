Le Conseil de l’UE valide des mesures d’urgence… à la portée incertaine

La Commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson (G) et le ministre tchèque de l’industrie et du commerce Jozef Sikela (D) – Source : Union Européenne

Les ministres européens de l’Energie se sont mis d’accord sur une partie des mesures d’urgence proposées par la Commission pour faire face à la hausse des prix. Un règlement va être approuvé (voir le texte en fin d’article) sur l’obligation de réduction de 5% de la consommation d’électricité dans les périodes de pic de consommation, sur le plafonnement des revenus des producteurs d’électricité « inframarginaux » à 180 €/MWh et sur la mise à contribution des producteurs et raffineurs de pétrole, gaz et charbon. Autre point, la possibilité pour les PME d’accéder temporairement à des tarifs réglementés de vente d’électricité.

Les mesures sur la réduction de la consommation s’appliqueront du 1er décembre jusqu’à fin mars 2023, tandis que le plafonnement des revenus – notamment pour les producteurs EnR – sera en vigueur du 1er décembre jusqu’à fin juin. Les autres mesures ...