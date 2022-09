Le biométhane européen s’organise pour aider à remplacer le gaz russe

@Clarke Energy Romania

Lancé le 25 octobre prochain par la Commission européenne et les producteurs et consommateurs de biométhane, le Partenariat industriel pour le biométhane représente la déclinaison opérationnelle de RepowerEU dans le biogaz. Lequel a acquis un statut stratégique avec le sevrage de gaz russe et reste un atout maître pour décarboner la consommation de gaz du continent. RepowerEU assigne pour la première fois un objectif global de génération de biométhane, soit 35 milliards de mètres cubes (35 BCM*) en 2030. A comparer d’une part aux 155 BCM* de gaz russe consommés en 2021 sur 400 BCM au total et de l’autre à la production européenne actuelle de biométhane : 3,5 BCM.

Dégager de nouveaux moyens financiers

Décupler la production en seulement sept ans représente certes d’immenses opportunités d’affaires pour ...