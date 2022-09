Eolien en mer posé : où en sont les quatre projets d’EDF Renouvelables en France ?

@Parc éolien en mer de Saint-Nazaire

Le navire Vole au vent de la compagnie belge Jan de Nul a installé hier la dernière des 80 éoliennes du parc en mer d’EDF Renouvelables et d’Enbridge à Saint-Nazaire. L’infrastructure sera en service à la pleine puissance de ses 480 MW en fin de l’année, pour une génération électrique estimée à 1 735 GWh par an. Cette production a commencé en juin ; à fin juillet, 25% du parc était en service. EDF Renouvelables entame ses derniers tests, en particulier sur les connexions. Un déplacement du Président de la République est prévu à une date non communiquée.

Sous-station installée à Fécamp

Le parc de Fécamp (Seine-Maritime) a vu sa sous station-électrique ...