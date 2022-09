Décarbonation de l’industrie : l’Etat cherche les champions de demain

A l’heure de la chasse au gaspillage énergétique, notamment dans l’industrie, la structuration d’une filière de la décarbonation devient une priorité pour le gouvernement. Copilotée par le comité stratégique de filière (CSF) « nouveaux systèmes énergétiques », le CEA et l’alliance Allice*, l’action « Je Décarbone » s’inscrit dans cette perspective. « L’initiative est née en 2019 et a été ralentie par la crise du Covid-19, elle est depuis devenue de plus en plus importante au regard du contexte énergétique », souligne ce 20 septembre Adrienne Perves, cheffe de projet « Je Décarbone » au CSF, interrogée au Forum industriel de la récupération d’énergie (Fire) organisé à Lyon. Dans un secteur – la décarbonation – où l’offre reste portée par des PME, l’Etat cherche à ...