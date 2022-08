IGC Infra prend le contrôle d’un développer anglais

La société de gestion d’actifs alternatifs Intermediate Capital Group (69,4 Mds€ sous gestion), basée à Londres, a fait l’acquisition, pour un montant non divulgué, de 83,5% du développeur British Solar Renewables (BSR). Elle achète les parts appartenant à Siem Europe, filiale de la holding industrielle Siem Industries.

Objectif 1,5 GW

L’opération a été conclue via le fonds infrastructures ICG Infra, qui a réalisé un closing de 1,5 Md€ en février 2022 et dont 1 Md€ est déjà engagé. Géré depuis Paris par Guillaume d’Engremont, ce fonds est actif en France, notamment sur des opérations avec Akuo Energy et CVE. L’équipe de gestion actuelle de BSR va rester en place et conserver ses parts dans l’entreprise.

Fondé en 2011, BSR a développé, construit et exploité presque 1 GW de projets solaires et de stockage au Royaume Uni et en Australie. L’entreprise veut devenir un Independent Power Producer, possédant donc ses propres moyens de production, et vise 1,5 GW de capacités renouvelables en opération d’ici cinq ans.