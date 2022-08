Et si la solution n’était pas d’avoir des électrolyseurs de plus en plus puissants mais une multitude de petits systèmes ? C’est l’idée de l’entreprise Fusion Fuel, basée entre l’Irlande et le Portugal qui vient de recevoir 10 M€ du Plan de Reprise et Résilience lusitanien pour développer ses mini-électrolyseurs décentralisés.

Électricité et chaleur du soleil

L’équipe à mis au point un électrolyseur PEM de taille réduite, appelé HEVO, destiné ...