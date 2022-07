Engie a présenté ce matin ses résultats financiers pour le 1er semestre, en nette hausse en raison de l’augmentation massive des prix du gaz et de l’électricité en Europe. L’activité Energies renouvelables progresse significativement avec plus de 2,2 GW mis en service sur les six derniers mois.

5 Mds€ de résultat net