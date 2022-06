Les trackers d’OKwind pointent vers 26 M€ sur Euronext

OKwind compte lever entre 20 M€ et 26 M€ en Bourse. L’opération, annoncée en début de mois et prévue sur Euronext Growth, est ouverte à partir d’aujourd’hui jusqu’au 4 juillet. Le fabricant de trackers solaires intelligents – pas seulement automates – bi-axes et bi-faces basé à Vitré, en Ille-et-Vilaine, bénéficie d’engagements de souscription à hauteur de 11 M€, de la part de la CDC, Mirova et Vatel Capital. Il est actuellement valorisé entre 70 M€ et 80 M€, avant l’augmentation de capital. Les parts des familles Maurice, Sollé et Heulot devraient passer de 70% à 52% si toutes les clauses de la levée sont tirées.

Trackers pilotés

OKwind est orienté ...