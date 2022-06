Efficacité énergétique : l’Europe élabore des outils financiers dédiés

La direction de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont lancé hier deux nouveaux modèles d’instruments financiers dédiés exclusivement au financement d’opérations ou d’entreprises d’efficacité énergétique. Présentés conjointement par Elisa Ferreira, Commissaire européenne chargée de la cohésion et des réformes, et Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, ces outils visent à faciliter le financement en coordonnant mieux et davantage les subventions et les prêts à taux bonifiés.

Guide pratique