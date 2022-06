Le programme French Tech–Green20 dévoile sa promotion 2022

La promotion 2022 de la French Tech–Green20 a sélectionné 22 jeunes entreprises de la transition écologique et énergétique. Lancé en 2021 et géré par la Mission French Tech au sein de la Direction générale des entreprises de Bercy, ce programme veut soutenir les fleurons entrepreneuriaux du secteur et notamment leur donner plus de visibilité à l’international. Mais aussi en France, par exemple auprès des acheteurs publics. Il complète d’autres dispositifs comme celui de la GreenTech Innovation ou de la French Tech tout court, au risque de la confusion il est vrai.

Comme l’année dernière, les lauréats 2022 ...