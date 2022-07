L’investissement est estimé à 2,2 Mds€. Il financera la première usine du consortium baptisé GravitHy. Lequel réunit EIT InnoEnergy, Engie New Ventures, Plug Power, Forvia, Primetals Technologies et le groupe Idec. Ensemble, ils créent la société GravitHy pour construire et exploiter des usines de fer et d’acier. La première d’entre elles sera ...