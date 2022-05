La Colombie mise sur l’éolien offshore, BlueFloat bien placé

L’Amérique latine se mobilise pour l’éolien offshore. Après le nouveau plan énergie 2030 du Brésil, le gouvernement colombien a dévoilé mardi sa feuille de route pour le secteur, développée avec le soutien des gouvernements britanniques et danois, ainsi que de la Banque Mondiale. Les zones susceptibles de recevoir des éoliennes s’étalent sur 12 200 km2, selon le ministre des Mines et de l’énergie Diego Mesa Puyo. La capacité estimée est de 27 GW pour le posé et de 21 GW pour le flottant. Le gouvernement pense que ces opportunités peuvent attirer 27 Mds$ (25,6 Mds€) d’investissements d’ici 2050.

Un appel d’offres en préparation

La feuille de route assure que, dans certaines zones, des facteurs de charge ...