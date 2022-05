Axpo concentré sur le développement plus que la détention des centrales solaires

Le groupe Axpo souhaite développer 10 GW dans les parcs solaires et 3 GW dans les centrales éoliennes d’ici 2030. Le premier énergéticien suisse est prêt à investir 1 milliard de francs suisses (environ 973 M€) dans les énergies renouvelables d’ici à 2030, au travers de sa filiale suisse CKW. Ses filiales françaises Urbasolar et Volkswind vont en bénéficier. « Nous ne pouvons malheureusement pas donner de chiffres exacts sur les investissements en France. Mais nous investissons plus en France qu’en Suisse dans le développement ...