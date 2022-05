Dans le brouillard, Siemens Gamesa prépare un plan de redressement

Les résultats de Siemens Gamesa restent dans le rouge et le turbinier s’apprête à revoir une nouvelle fois ses prévisions pour 2022. « Siemens Gamesa a clos un deuxième trimestre complexe », a commenté le groupe à l’occasion de la présentation de ses résultats semestriels. « L’entreprise a déjà mis en place un certain nombre d’actions pour faire face de toute urgence aux vents contraires à court terme et stabiliser l’activité, et définit déjà un plan pour améliorer la rentabilité à moyen terme et maximiser son potentiel à long terme. »

Un nouveau ...